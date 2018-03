Simeón II de Bulgaria: “Me arriesgué al meterme en la política y no mantener mi posición como rey”

El rey Simeón II de Bulgaria dejó de ser rey con tan sólo nueve años, cuando la Familia Real decidió abandonar el país y dejar de lado la monarquía. Cuando llegó a una edad, se metió a la política. Estuvo de Primer Ministro por su partido Movimiento Nacional Simeón de 1996 hasta 2005, año en el que perdió las elecciones. No obstante, su influencia política es aún considerable y su partido el MNS (segunda fuerza política del país) forma parte de la actual coalición de gobierno.

Actualmente Simeón, su esposa Margarita, y su hermana María Luisa, están luchando en Estrasburgo para que no se les vuelvan a expropiar sus propiedades. Simeón nunca ha sabido lo que es ser rey de verdad y muchas veces se arrepiente de ni haberlo sido.

Ahora le ha concedido una entrevista a un medio búlgaro, en la que el ex monarca se ha abierto y ha contado cómo ha sido su vida a lo largo de estos años.

- Su Majestad, casi dos meses después del comienzo de la Presidencia búlgara de la UE, cuéntenos cómo estamos hasta ahora.

- No me gusta dar estimaciones. Difícilmente podemos tener grandes expectativas porque el tiempo es demasiado corto, y debemos tener en cuenta nuestras posibilidades. Somos un estado pequeño y no podemos rebasarlo. El hecho de que aquí haya reuniones y conversaciones sobre Bulgaria es una buena publicidad para el país. Debe tenerse en cuenta que esta es nuestra primera Presidencia, pero es posible que sea la última. Si la Unión opera este sistema rotatorio, el próximo será muchos años después, y para entonces habrá nuevos Estados miembros, y ciertamente ciertas nuevas reglamentaciones para la propia rotación.

- Usted es miembro del Consejo de Ancianos del Primer Ministro. ¿Cuál es su función?

- Tengo muchas puertas abiertas gracias a mi árbol genealógico.

Durante los últimos 73 años he trabajado y me he dedicado a la causa búlgara. De hecho, mi experiencia en diplomacia y reuniones internacionales es algo que, por mis años, pocas personas tienen.Durante las negociaciones para nuestra membresía en la OTAN y la UE, el hecho de que yo supierade 6 a 7 idiomas facilitó a muchos de mis interlocutores. Gracias a eso he podido conocer a todos con cuatro ojos.

Recuerdo cómo el presidente Bush sentía una gran empatía hacia mi durante las conversaciones de membresía de la OTAN. En una de las reuniones, le recordó al Secretario de Estado Rumsfeld y al General Colin Powell que yo también era rey, además de Primer Ministro.

Durante mi primera visita a Rusia como primer ministro, Putin decidió encabezar la delegación rusa y no el primer ministro Kasyanov.

- Sí, no es muy habitual ser Primer Ministro y Rey…

"La sensación mediática que causé, convirtiéndome en primer ministro, no fue un espectáculo personal, y ayudó a que Bulgaria a seguir estando en las primeras páginas en el extranjero. Creo que sin mis bombardeos y declaraciones ruidosas he hecho mi trabajo como primer ministro. Hasta hoy, el fenómeno de rey es único, como también lo describo en mi libro autobiográfico. En la lejana Camboya, el rey Siamonium me contó que tenía una analogía con la vida de su padre, el rey Sihanouk. El año pasado, visité China en un foro de la Organización Mundial del Turismo y me sorprendió la extrema atención de las autoridades, que nuevamente contribuyó a la publicidad de nuestro país.

"Pero no hay mucho ruido alrededor de su participación en este consejo, ¿con qué está lidiando?"

- Y me pregunto a veces, ¿en qué estoy involucrado? Siempre he estado disponible. Mucha gente incluso me preguntó si asistía a la apertura de nuestra Europresidencia. Un eclipse deliberado fue lo que solo puedo explicar con algunos complejos.

Permítame preguntarle sobre nuestros vecinos, especialmente Rumania, con quien estábamos en tándem para nuestra admisión en la UE. ¿Dónde están hoy y cuál es la actitud del gobierno y la élite política hacia la familia real?

- Recientemente enterraron al rey rumano Miguel I y vieron la actitud de las autoridades hacia su personalidad y la institución que encarna. ¿El Rey Boris tuvo menos mérito que el Rey Carol? Quizás para algunas personas la diferencia es que asumí un riesgo considerable por participar directamente en nuestra política en lugar de mantener mi posición como rey. Acepté, como dije en mi libro, por mi cuenta. A lo largo de los años, he estado involucrado en innumerables reuniones oficiales, ceremonias, conferencias... y como ex jefe de estado, pero hay personas que lo olvidan, sufren de amnesia histórica. Uno no se vuelve menos republicano si respeta el pasado.

- Regresemos al presente. La principal prioridad de la presidencia búlgara es la adhesión de los Balcanes Occidentales a la UE. ¿Cuál es su opinión?

- Con su posición geográfica, Bulgaria tiene una carta de triunfo especial. Por un lado está el gran vecino Turquía, por el otro - los lazos geográficos e históricos con Rusia, y además, ser miembro de la UE es una gran ventaja. Estoy seguro de que nuestros políticos son conscientes de esto. En el contexto de nuestra presidencia, que es breve, y teniendo en cuenta nuestras capacidades y fortalezas, los Balcanes Occidentales son una gran oportunidad para que Bulgaria sea un puente entre Oriente y Occidente. Debemos apoyar a nuestros vecinos. Es una oportunidad que muchos países no tienen.

- ¿Todavía hay políticos y embajadores extranjeros buscándole?

- Sí. La mayoría de los embajadores en Sofía durante los últimos 20 años han venido a por mi como testigos, antes y después del comunismo, y respetando mi experiencia personal en temas internacionales.

- ¿Volvería a la política?

- Soy consciente de las limitaciones por mi edad, pero también soy consciente lo que le he dado a Bulgaria.

En este contexto, quiero contarte algo que no he compartido hasta ahora. Como duermo poco por la noche, tengo muchas horas para leer. Tengo la costumbre de leer libros sobre historia moderna y biografías de políticos antes de comenzar a verificar los nombres de las personas mencionadas en el libro. Es raro encontrar nombres de personas con las que he trabajado o conozco personalmente. Que el nombre de una persona no suene a tu alrededor no significa que no exista, como algunos imaginan.

"¿Y sigue hoy la política, los escándalos entre los gobernantes y la oposición?

"Sigo nuestra política con cuidado cuando se trata de viajar, hacer una explicación o luchar contra el país. He vivido permanentemente en Bulgaria desde 2000, pero me impresiona cuando los compatriotas me preguntan dónde vivo. ¿Será porque no hablo como un erudito en todos los temas y no critico a los demás para llamar la atención?

- ¿Cómo describe sobre el conflicto entre el presidente y el primer ministro? ¿Esta contraproducción no perjudica la imagen de nuestro país en el exterior?

"Mira, muchas de las cosas que nos preocupan aquí pasan desapercibidas más allá de nuestras fronteras. La convivencia pacífica es deseable en política. Daría como ejemplo a Francia hace años. El presidente Mitterrand y el primer ministro Chirac eran de diferentes fuerzas políticas. Y sus relaciones mutuas no fueron interpretadas como una guerra. Entre las instituciones superiores en el estado, las relaciones deben ser equilibradas. Es un error personalizar las instituciones, pensar en el funcionamiento de cada una, y es importante tener una cooperación entre ellas. También contribuye al respeto de las personas por las instituciones mismas.

Un ejemplo cualquiera puede llegar a la conclusión de cuán lejos estuvieron las posiciones políticas del presidente Georgi Parvanov y mío cuando era primer ministro, pero en sus discursos veo que hemos logrado la necesaria y buena cooperación a favor de Bulgaria.

- Para volver a la política en Bulgaria, uno de los peores temas es la lucha contra la corrupción.

"Los países más nuevos de la UE, como el nuestro, tienen interés en procurar no ser culpados por corrupción, o incluso mejor, no culpar. Desafortunadamente, cada día decubro la cantidad de escándalos que hay en los países de la UE que conozco bien. No es solo Bulgaria.

"El tema de la propiedad real se ha desvanecido últimamente, pero ¿qué está pasando? ¿Habrá un acuerdo entre usted y el estado?" ¿O se escribirá una ley?

- No hay acuerdo hasta la fecha. El tema "propiedad de Simeón" fue propaganda deliberada de los medios de comunicación, que comenzó sin una coincidencia justo después del final del mandato de mi gobierno. No he venido a "tomar" mi propiedad como se sugiere porque he vivido 55 años sin ellos, pero sigo creyendo que la ley se aplica a todos. Aparentemente, ver el plato alienígena se practica en nuestro país. Bulgaria es un miembro de pleno derecho de la UE, donde la propiedad privada es inviolable.