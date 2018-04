¿Dónde vivirán el príncipe Harry y Meghan Markle después de su boda?

Según el medio británico The Express, Clarence House ya ha confirmado que la pareja residirá en Nottingham Cottage, la "morada más pequeña de la propiedad", según The Mirror. A pesar de su tamaño, la propiedad todavía "cuenta con salas de recepción diseñadas por Sir Christopher Wren" y tiene "un jardín pequeño, donde Harry colgó una hamaca cuando se mudó por primera vez a la propiedad". El Príncipe Harry y Meghan Markle ya viven allí. La propiedad, que cuenta con dos habitaciones del Kensington Palace, ya es la casa del Príncipe Harry. Él vive allí desde 2013. Según The Express, Markle se mudó oficialmente a la residencia cuando se anunció su compromiso en noviembre de 2017.

La historia de Nottingham Cottage

Robert Fellowes, el ex secretario de la reina, y su esposa, Lady Jane Fellowes (la hermana de la princesa Diana) solían vivir allí.

El Príncipe Guillermo y la Duquesa de Cambridge también vivieron en esa casa, antes de pasar al Apartamento 1A, una residencia de 20 habitaciones dentro del palacio.

Originalmente, Nottingham Cottage fue el alojamiento para el personal en la finca del Palacio de Kensington.

Un ex oficial de protección de la policía le dijo a la revista People que la residencia es "una encantadora y clásica casa victoriana ... Son casas de campo bien restauradas, típicas y originalmente usadas para los trabajadores de las haciendas. En los últimos 40 años han sido el alojamiento de miembros mayores del hogar".

The Mirror afirma que "Meghan puede esperar que la atiendan a pie y con valet, vestidores, peluqueros, chefs y mayordomos preparados".

Sin embargo, el príncipe Harry y su nueva esposa podrían mudarse pronto. Tanto Markle como el príncipe han hablado de tener hijos juntos, y es probable que necesiten un espacio de vida mucho más grande si amplían su familia.

The Sun informa que el Príncipe Harry ya ha explorado una residencia más grande para ellos, "posiblemente mirando el apartamento de 21 habitaciones" al lado del Prince William's.

Mientras Nottingham Cottage será su domicilio principal, se cree que la pareja también tendrá una finca en el campo.