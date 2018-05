Los detalles más emotivos de la fiesta tras la boda de Harry

Janina Gavankar no reveló detalles sobre sus palabras, pero sí le dijo al medio de comunicación Town and Country: "El discurso que dio Harry fue muy gracioso, autocrítico, lleno de amor. Me fui sintiendo tan orgullosa de ellos." Ella continuó: "Me sentí tan segura de que estos dos pondrán su poder en el mundo para siempre". "Lo han hecho por separado durante toda su vida. Imagínense lo que pueden hacer juntos", agregó.

Estas delcaraciones llegaron después de la fiesta tras la ceremonia, a la que los recién casados solo invitaron a sus amigos y familiares más cercanos. "Todos bailamos hasta la madrugada. Festejamos, celebramos y volvimos a comer a las 2 de la mañana", dijo. "Fue un día tan hermoso y una noche sin preocupaciones, y, además, un día muy importante para la historia. Y creo que así lo sintieron en todo el mundo".

La actriz de True Blood se hizo conocida durante la ceremonia como la "misteriosa invitada de naranja", después de mantener un perfil muy bajo en el período previo a la boda, ya que en ningún momento confirmó su asistencia de manera pública. "No era una prioridad para mí que mi publicista anunciara que iba. Mi prioridad siempre será mi amiga Meghan. No estoy allí para los medios, estoy allí para ella", dijo con firmeza.

A pesar de esto, la estrella fue el centro de atención cuando reveló que ningún diseñador aceptó vestirla para el gran evento. Dijo que su estilista Niki Schwan tuvo que improvisar acudiendo a un proveedor de vestuario para crear su ahora famoso atuendo. Personalizaron una pieza vintage, que presentaba una capa incorporada para cubrirle los hombros.

Janina admitió que el estricto código de vestimenta era difícil de cumplir. "Muchos de los estadounidenses se compadecieron de lo difícil que era encontrar vestidos que se ajustaran a todos los requisitos", dijo a la publicación.