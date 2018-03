Desaparece la princesa Sheikha Latifa de Dubái

Es una de los 30 hijos del Primer Ministro de los Emiratos Árabes

Difundió un vídeo online donde le habla directamente a la cámara advirtiendo de su muerte o desaparición del país

Sheikha Latifa ha desaparecido junto a su amiga, la estadounidense Herve Jaubert. Se grabó en vídeo advirtiendo de que podía morir o desaparecer en no mucho tiempo, ya que no podía aguantar más las torturas de su país. No se ha tenido noticias de ella desde el 4 de marzo cuando le envió a su abogada, Radha Sterling, un mensaje de WhatsApp.