“No existe una ley que ordene la anulación del ducado de Franco”: la respuesta de la Diputación de la Grandeza

Izquierda Unida puso en marcha hace un mes una ofensiva para conseguir la supresión del ducado de Franco que ostentaba, hasta su muerte, la hija del dictador, Carmen Franco. Ahora lo ha reclamado su nieta, Carmen Martínez-Bordiú. El partido de izquierdas mandó un escrito a Felipe VI y al Ministerio de Justicia alegando que este título “contraviene la Ley de Memoria Histórica de 2007”.

Ahora el PSOE ha recordado este lunes que también pidió al rey eliminar el ducado de Franco e impedir así que pueda heredar este título la nieta del dictador.

Según ha podido saber Monarquía Confidencial por fuentes de la Diputación de la Grandeza, que hay un procedimiento administrativo que se tiene que cumplir y que no existe ninguna ley que ordene la anulación del ducado de Franco. Aseguran que mientras esta ley no exista no hay posibilidad ya que “saltarse las leyes es iniciar la prevaricación”.

Los títulos, una vez creados y otorgados, se rigen por las leyes ordinarias del ordenamiento jurídico de España.

Sin embargo, tanto IU como el PSOE justifican su petición con el caso de la infanta Cristina. Desde la Diputación cuentan a este digital que no se trata de un título que pertenezca a la Casa Real, como el ducado de Palma de Mallorca que Felipe VI le quitó a su hermana. Los títulos de la Familia Real se rigen por el real decreto y el resto de títulos, como es el caso del ducado de Franco, lo hace por la ley de mayo de 1948.

Izquierda Unida y el PSOE también se rigen a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Pero aquí tampoco hay ninguna base jurídica. Fuentes de la Diputación explican a MC que el ducado de Franco fue concedido por el rey Juan Carlos I y “no hay nadie que lo pueda impedir”. No tienen ninguna base jurídica porque esta ley solo afecta a los monumentos públicos, ayudas y subvenciones que recuerden al franquismo, pero no a los títulos nobiliarios.

Emitir un informe al respecto

La Diputación de la Grandeza es un órgano informante que depende del Ministerio de Justicia. En el caso de que haya más de un solicitante para suprimir cualquier título nobiliario, se emite un informe porque “ha habido irregularidades”. Pero en este caso no pueden elaborarlo.

Fuentes de la Diputación explican a MC que en el caso del ducado de Franco sólo remitirían un informe si alguien con derecho a ese mismo título se opone a que Carmen Martínez Bordiú lo reciba.

Desde la Diputación aseguran que no hay leyes jurídicas para solicitar al rey que ordene la anulación del ducado de Franco, la retirada de dicho título y la no continuidad del proceso de sucesión.