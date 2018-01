El paralelismo de Felipe VI en el discurso a Leonor con las cartas que le envió Juan Carlos I durante su año en Canadá

El rey de España ha pronunciado varios discursos desde su coronación, pero pocos tan especiales y significativos como este. Y es que al leer el mensaje durante el acto de imposición del Toiscón de Oro, las palabras que le dedica a su hija recuerdan bastante a esas cartas que le enviaba don Juan Carlos durante su estancia en el Lakefield College School de Canadá en 1984.

"Sé ejemplar, no des escándalos" o "hemos de construir una familia estrechamente unida" son dos frases que muestan el caracter tanto personal como institucional de las cartas. Don Juan Carlos quería advertirle a su hijo que se podía encontrar con todo tipo de cosas. Felipe VI le ha querido transmitir en pocas palabras lo mismo a Leonor: "Querida Leonor, tenemos un compromiso personal e institucional con España, que se renueva día a día, con dedicación y espíritu de servicio, con lealtad y responsabilidad".

El rey emérito envió a su hijo un total de diez cartas. En la primera de todas, un 5 de septiembre de 1984, le adviritió que no debía haber “fisuras ni contradicciones, pues no podemos olvidar que en todos y en cada uno de nosotros están fijos siempre los ojos de los españoles a los que debemos servir con alma y vida”. Felipe VI se quedó con cada una de las palabras de su padre. Y muchos de los consejos en aquellas cartas los ha implantado pero, como le decía su padre en otro de los escritos, "haz lo que te digo pero no lo que yo hago".

Durante este acto del Toisón, el monarca le dijo a Leonor que se guiara "siempre por la Constitución" eso sí "respetando a los demás, sus ideas y sus creencias". "Servirás a España con humildad, consciente de tu posición institucional y harás tuyas todas las preocupaciones y las alegrías". Una frase equivalente a la de don Juan Carlos (aunque el rey emérito no medía tanto el contenido de sus palabras) cuando le decía a Felipe "tienes que ser amable, aunque no te apetezca".

En la última carta que le escribió su padre el 6 de junio de 1985, don Juan Carlos remató la faena cuando el príncipe estaba a punto de concluir sus estudios fuera: “No olvides jamás quién eres y el alto destino al que estás llamado. No dejes de pensar en que los ojos de los españoles están constantemente fijos en ti y que todas tus acciones serán comentadas y juzgadas con detalle”.

A la vista está que Felipe VI se ha apoyado e inspirado en su padre y en aquellas cartas a la hora de elaborar este discurso dirigido a su hija. Pero él ha querido ser más discreto y más sensible que el rey emérito en sus palabras. Juan Carlos I acabó así sus cartas y el rey ha seguido sus pasos pero con un vocabulario mas sutil: "Sé que hoy pueden parecer muchas exigencias y responsabilidades, todas importantes y difíciles, pero debes saber que tendrás el apoyo de muchas personas que quieren lo mejor para España. Tu familia estará siempre a tu lado".