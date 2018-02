Monárquicos e independentistas se manifestarán en la visita del rey al Mobile World Congress

No pisa Cataluña desde los atentados de Barcelona y Cambrils hace seis meses. Ahora Felipe VI viaja a Barcelona a la cena inaugural del Mobile World Congress. No ha faltado ningún año y este, pese a todo lo ocurrido en Cataluña, no iba a ser menos.

Sin embargo, la visita del rey a Barcelona está claro que no va a ser normal. Y es que han convocado dos manifestaciones: una a favor y otra en contra.

Los monárquicos han convocado una apoyando a Felipe VI y a su visita a la ciudad barcelonesa. Será una concentración en grupo en la Plaza Urquinaona a las 18h, antes de la cena inaugural en el Palau de la Música. Por otro lado, los independentistas le han preparado “varias cosas” al monarca.

Los que están “en contra”

No es de extrañar que, tras la visita de Felipe VI a Cataluña después de todo lo que ha pasado desde los atentados, no fuera haber una concentración “en contra” del rey.

Los soviéticos del Comité de Defensa de la República (CDR) han difundido que, para el MWC hay muchas cosas que “no se pueden hacer” como “poner paradas informativas”, “repartir folletos a la salida” o “entorpecer el desarrollo del evento de ninguna forma”. Por lo que han propuesto “cosas interesantes que sí se pueden realizar”.

Desde CDR han propuesto una campaña para difundir mensajes tanto en español como en inglés en contra del rey. Además, van a poner carteles específicos en los balcones de Barcelona y van a repartir por la ciudad flyers a favor de la república.

Asimismo, llaman a “rodear de amarillo” el Palacio de la Música durante la cena de inauguración del MWC, a la que acudirá el rey, “para mostrarle nuestro rechazo y exigir la “libertad de los presos políticos”. Además, están preparando decenas de acciones para hacer propaganda del proceso independentista y presentar a España como una “dictadura”: recibimientos el aeropuerto, dramatizaciones del 1-O ante la Feria, acoso a los congresistas en los hoteles, etc.

Tabarnia aplaza su manifestación

La plataforma por Tabarnia ha decidido desconvocar la manifestación que tenían prevista el 25 de febrero y la traslada al 4 de marzo. Su presidente, Albert Boadella, han decidido aplazarla porque quiere que todo salga bien y asegurar una buena acogida sin problemas a sus invitados al Mobile World Congress, que deja más de 400 millones a la ciudad y consolida nuestro atractivo en miles de ejecutivos en todo el mundo.