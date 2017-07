El líder laborista amenaza con abolir la monarquía en el Reino Unido si llega al poder

Los medios británicos han recuperado una entrevista que el líder laborista concedió en el año 2001 a la cadena de televisión GMTV, en la que se mostraba deseoso de abolir la monarquía. Ahora espera llegar a Primer Ministro en seis meses.

Corbyn llevaría a cabo la medida una vez terminado el reinado de Isabel II, ya que considera que ese sería el momento oportuno. En ese caso, ni el príncipe Carlos ni su hermano Guillermo llegarían nunca al trono.

El líder laborista ha dado más muestras de su republicanismo, como cuando en un evento de la Batalla de Gran Bretaña en 2015 permaneció en silencio con las manos entrelazadas mientras los demás políticos cantaban el himno “God save the Queen” (Dios salve a la Reina).

Esto le supuso numerosas críticas en el Reino Unido y hubo quien lo calificó de “irrespetuoso y desleal” por permanecer en silencio en un evento conmemorativo a los muertos de guerra de Gran Bretaña.

No obstante, Corbyn admite que la postura mayoritaria en el Partido Laborista es contraria a una república pero predijo que esto cambiará “a medida que la opinión pública se mueva más a favor de una democracia completa”.

Además, afirmó que a la mayor parte de los diputados laboristas les gustaría ver un cambio en la actitud de la monarquía y en el modo de operar de la familia real.

Otro “desplante” de Corbyn a la reina se produjo hace pocas semanas, cuando la reina acudió al Parlamento británico a dar su discurso frente a los diputados y lores, y el líder laborista no inclinó la cabeza ante ella como muestra de respeto.

Pero hace poco le preguntaron por qué la cuestión de abolir la monarquía no se encontraba reflejada en su programa y él respondió que no estaba porque no lo iba a hacer, desmintiéndose a sí mismo en la entrevista de años atrás.

Además, agregó que aceptaba que los británicos quisieran mantener la monarquía ya que “cree en la democracia y vive en una democracia”, en la que el Jefe del Estado es un monarca “sin poder político”.