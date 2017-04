Los republicanos adelantan las manifestaciones del 14 de abril por caer en Semana Santa

Ese día, el 14 de abril, las banderas tricolores con la franja inferior morada recorren las calles de numerosos lugares de toda España. Es la fecha en la que más claramente los republicanos se movilizan para reclamar poner fin a la monarquía y proclamar la IIIª República.

Desde hace años lo hacen en el aniversario de la proclamación de la IIª República en 1931, tras las elecciones municipales de días antes, y que supuso la marcha al exilio de Alfonso XIII y toda la familia real.

Así ocurrió, por ejemplo, en 2016, en 2015: el 14 de abril, se celebraron distintas manifestaciones por España, sobre todo una grande en Madrid de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que piden la monarquía.

Este año 2017, no será así: habrá manifestaciones en las grandes ciudades y capitales de provincia, pero no todas (y no la mayoría) tendrán lugar el 14 de abril, sino otros días. Y es que este año el 14 de abril cae en plena Semana Santa, concretamente el Viernes Santo.

Quizás previendo que de convocarlas el 14 de abril tendrían mucho menor seguimiento al ser festivo, en muchas ciudades se han adelantado las concentraciones por la IIIª República.

La más importante, la de Madrid, que como otros años irá desde la glorieta de Cibeles a la Puerta del Sol -donde se hizo la icónica fotografía de la proclamación de la IIª República en 1931- se ha fijado este sábado 8 de abril a partir de las 18:30.

Participarán la Junta Estatal Republicana y diversas organizaciones: el Partido Comunista de España (PCE), Izquierda Unida (IU), Coordinadora 25-S (convocante de los ‘Rodea el Congreso’ y ‘Jaque al rey’), Izquierda Republicana, Plataforma contra la Impunidad del Franquismo...

El caso de Madrid no será el único de “adelanto” de la tradicional manifestación que siempre tenía lugar el 14 de abril. Ese mismo sábado 8 habrá marchas por la república en Pamplona, San Sebastián, Salamanca y Cáceres, por ejemplo.

También se han adelantado las movilizaciones en Barcelona (domingo 9), en Valencia y en Castellón (martes 11). Se mantendrán el 14 de abril pese a ser Viernes Santo en Santa Cruz de Tenerife y en Zaragoza, donde los convocantes se han negado a renunciar a esa fecha simbólico.

En Andalucía, los republicanos prefieren dejar pasar toda la Semana y saldrán a las calles en las ocho capitales de provincia el sábado 22 de abril.