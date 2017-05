La infanta Sofía dobla en simpatía a la princesa Leonor

El Confidencial Digital ha planteado en su portada la siguiente pregunta: “¿Qué hija de los reyes le parece más simpática?”, con estas tres opciones y por este orden: la infanta Sofía, la princesa Leonor y No sabe/no contesta.

Según los resultados de la encuesta, la hija menor de Felipe VI y doña Letizia se situó en primera posición, con el 37,23% de los votos, casi doblando en apoyos a su hermana Leonor, que consiguió el 24,04%. Hay que destacar que un 38,74% ha respondido que no sabe o no contesta, por lo que no se han acabado decantando por ninguna de las dos.

Si se traduce en número de votos, la infanta Sofía ha cosechado un total de 271 votos. Mientras, 175 lectores de ECD ven más simpática a la princesa de Asturias. Un total de 282 participantes han optado por el “no sabe no contesta”.