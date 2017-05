La infanta Cristina consolida su presencia en actos familiares de la casa real

La absolución en el juicio del ‘caso Nóos’ por la Audiencia de Palma de Mallorca no ha supuesto la vuelta de la infanta Cristina a la agenda oficial de la Casa del Rey, de la que fue apartada junto a su marido por el “comportamiento no ejemplar” de Iñaki Urdangarin. Pero no por ello la hermana de Felipe VI deja de acudir a algunos actos de carácter familiar.