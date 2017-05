El cartel para turistas del relevo solemne de la Guardia Real

Esta ceremonia que suele llevar a cabo la Guardia Real cada miércoles se trasladó este mes de forma extraordinaria al sábado 6 de mayo. Se pudieron ver ejercicios y destrezas que las unidades de la guardia realizan de forma alterna cada mes, pero en esta ocasión todas de forma conjunta: por ejemplo, una exhibición de destrezas con fusiles de la sección de movimientos floreados del Grupo de Honores, así como evoluciones de la Unidad de Música y del Escuadrón de Escolta Real con sus caballos, y una entrada en posición de la Batería Real para lanzar una salva de honor. Este evento, al ser en sábado y no en miércoles, congregó a un gran número de curiosos que llenaron las calles de acceso a la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. Además, la Guardia Real intentó atraer a los muchos turistas que visitan el palacio, la Plaza de Oriente y toda esa parte del casco histórico de Madrid. Para ello colgó unos grandes carteles escritos en inglés que anunciaban este “Special Changing of the Guard”, los mismos términos que se utilizan para el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham de Londres.