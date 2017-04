Un columnista británico pide cancelar la visita de los reyes por Gibraltar

Es el caso de Kevin McKenzie, columnista del diario sensacionalista The Sun. McKenzie publicó hace unos días un artículo en el que alertaba que España está mostrando músculo frente a Gibraltar aprovechando el Brexit. El columnista sugería a la primera ministra, Theresa May, que para responder a España tomara algunas medidas de represalia, como expulsar a los 125.000 españoles que trabajan en el Reino Unido, o imponer un arancel al vino Rioja que España exporta a las Islas Británicas. Pero fue más allá: su quinta sugerencia fue “desechar la visita real planeada para el verano”. Se refiere al viaje de Estado de Felipe VI y doña Letizia, que pasarán varios días a principios de junio en el Reino Unido por invitación de la reina Isabel II. Quedan dos meses para la visita y habrá que ver cómo está el ambiente entonces. El asunto de Gibraltar ha tensado en más de una ocasión la buena relación entre las casas reales de España y Reino Unido: Juan Carlos I y doña Sofía no asistieron a la boda del príncipe Carlos con Diana Spencer como protesta por anunciar que pasarían en su luna de miel por el Peñón.