Iván Fandiño pudo ser el último en brindar un toro a Juan Carlos I como rey

Y se dispararon las especulaciones. Podría pensarse que la condición del toro podía haber frenado su deseo del posible brindis. O que se lo guardaba para su segunda faena y convertirse así en el último matador en la historia en brindarle un toro al rey en su última Beneficencia desde el palco de Las Ventas. O también simplemente que no quería brindarle un toro al monarca. Tras el tercio de banderillas del quinto, se resolvió la duda: ni a don Juan Carlos ni a nadie. Fandiño no cogió su montera y no dedicó la muerte del toro del que paseó una oreja. Al regresar al callejón tras pasear en triunfo el anillo, el torero vasco explicó sus motivos: “Son pequeñas opiniones... Agradecer su apoyo a la Fiesta. Si él no se lo merece hoy, tampoco para nadie”. Sus compañeros de terna, aquella tarde del 4 de junio de 2014, Alejandro Talavante y Julián López ‘El Juli’, sí le dedicaron al monarca sus primeros toros.