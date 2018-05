Todos los detalles de los invitados a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle

A tres días del enlace matrimonial entre el príncipe Harry y Meghan Markle, se espera que millones de personas estén expectantes a este gran día para la el Reino Unido. Los primeros invitados llegarán a las 9 de la mañana a la Capilla de San Jorge, en los alrededores del Castillo de Windsor, donde tendrá lugar la ceremonia.

Acudirán alrededor de 600 personas al enlace. El padre de la futura mujer del príncipe Harry, Thomas Markle y la madre, Doria Ragland, llegaron este lunes al Reino Unido para reunirse con miembros de la realeza, incluidos la reina, el príncipe Felipe, Kate y William.

No se ha invitado a varios líderes políticos, incluidos la primer ministro Theresa May, el líder laborista Jeremy Corbyn y el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle, que son amigos del príncipe Harry. Esta decisión final significa que el actual presidente de EE. UU, Donald Trump, tampoco asistirá. A las 11:00h el resto de la familia real extendida debería comenzar a hacer acto de presencia en la capilla.

El Duque de Edimburgo estará presente, a pesar de que aún se está recuperando de una operación de cadera. No se espera que el recién nacido príncipe Louis, hijo de los duques de Cambridge, que tendrá tres semanas de edad en ese momento, esté allí. Los tres hermanos de la princesa Diana también estarán en la boda y la hermana Lady Jane Fellowes dará una lectura en honor a Lady Di. El príncipe Harry y su hermano, el príncipe William, llegarán a los escalones del oeste de la capilla a las 11.45, con Harry caminando entre las multitudes en los jardines antes de que comiencen las celebraciones.

La Reina hará su entrada como el último miembro de la Familia Real en llegar alrededor de las 11.55. La ceremonia oficial comenzará a las 12:00 y durará una hora, con el reverendo Michael Curry de Chicago dando una dirección en la boda. El Decano de Windsor, David Connor, dirigirá el servicio y el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, será el que case a la pareja. El príncipe Harry y Meghan abandonarán la capilla una vez que se complete la ceremonia y hablarán con 200 representantes de organizaciones benéficas con las que el príncipe está involucrado.

Uno de los invitados que aun no han confirmado su asistencia son Felipe y Letizia. La Casa del Rey todavía no ha anunciado oficialmente que los reyes vayan a asistir a la tan esperada boda real, pero sí están entre los invitados a la boda. La familia real española comparte una estrecha relación con la realeza británica. Es más, la reina Sofía asistió a la boda de William y Kate en 2011, al igual que la entonces princesa Letizia.