Aumentan las posibilidades de que Camila, la duquesa de Cournalles, sea la futura reina de Inglaterra

Cuando duquesa de Cournalles contrajo matrimonio con el príncipe Carlos, ya sabía cuál iba a ser su título cuando su marido sucediera a Isabel II en el trono: Princesa Consorte. Hasta ahora. Y es que una remodelación de la página web de Clarence House ha llevado a los seguidores de la pareja a debatir sobre la desaparición de la referencia al título, alimentando las especulaciones de que la duquesa Camilla pudiera recibir el título de Reina. Ahora la alusión al título de princesa Consorte ha desaparecido de la biografía de la Duquesa de Cornualles y de la sección de preguntas frecuentes del sitio oficial.

Según el periódico británico The Sun, la sección de preguntas frecuentes recogía: “¿Se convertirá la Duquesa en Reina cuando el Príncipe se convierta en Rey?”. “Como se explicó en el momento de su boda en abril de 2005, se pretende que la Duquesa se conozca como Princesa Consorte cuando el príncipe de Gales acceda al Trono”, se respondía entonces. Ahora, un portavoz de Clarence House ha aclarado al citado periódico cuando se le cuestionó: “Nuestras preguntas frecuentes se actualizan regularmente. Esta es una de las cuestiones que el público no ha planteado a Clarence House durante algún tiempo, y ese es el motivo por el que ya no aparece”.

Cada vez más británicos quieren que Camila sea reina. Según las encuestas, son cada vez más ciudadanos los que querrían que la duquesa de COurnalles fuera reina en vez de princesa Consorte. Sea el título que sea el que se le otorgue cuando llegue el momento de la sucesión, parece que Camilla no sólo ha conquistado el corazón del Príncipe de Gales, sino también el de los británicos.

En 2015, el príncipe Carlos elogió a la duquesa Camilla por su encanto y carisma mientras celebraban su décimo aniversario de casados. El hijo de Isabel II de este reto en particular cuando el periodista Max Foster de CNN le preguntó al príncipe de Gales por estos últimos diez años de matrimonio.

El príncipe Carlos dijo que efectivamente “pueden imaginar que ha sido un desafío real" y que cree que la duquesa Camila ha sido brillante en la forma en que ha abordado las cosas. Con esto se refería al "enorme encanto y humor de Camilla". El príncipe Carlos explicó que su esposa siempre se siente más relajada cuando está en privado o cuando conoce a gente sin estar todo el tiempo totalmente rodeada por las cámaras.