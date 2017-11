La reina luce su tiara preferida y las pulseras gemelas de Victoria Eugenia

En los últimos años no han sido muchas las cenas de gala a las que ha asistido la reina Letizia. La situación de bloqueo político, con un Gobierno en funciones durante un año, llevó a frenar la agenda internacional de Felipe VI y a retrasar tanto viajes al exterior como visitas de jefes de Estado extranjeros a España.

En este 2017 sí se ha reactivado esa agenda internacional. Los reyes recibieron al presidente de Argentina, Mauricio Macri, en febrero, y después viajaron a Reino Unido y a Japón en sendos viajes de Estado.

Para la cena de este lunes 6 de noviembre en el Palacio Real de Madrid en honor a Reuven Rivlin, presidente de Israel, doña Letizia decidió lucir varias de las piezas más destacadas de su joyera. Por ejemplo, al tiara floral, considerada una de sus favoritas porque se la ha puesto muy frecuentemente.

Un regalo de Franco a la reina Sofía

Se trata de una diadema que Franco entregó a doña Sofía como regalo de bodas justo antes de su enlace con don Juan Carlos, tal y como detallan José Luis Sampedro y Fernando Rayón en su libro “Las joyas de las reinas de España”.

Doña Letizia ha lucido esta diadema realizada en brillantes en numerosas ocasiones, como bodas y cenas de gala. También la utilizó mucho la infanta Cristina -mientras fue propiedad de la reina Sofía-, que la llegó a lucir en su boda. Recientemente la reina Letizia la ha elegido en cenas de gala como la del viaje a Japón o cuando recibió en España al presidente de Perú, Ollanta Humala.

Hay que recordar que en la última cena de gala en el Palacio Real, en febrero, algunas voces criticaron que la reina hubiera elegido una tiara tan ostentosa como la tiara de flores de lis cuando no era un encuentro con otra monarquía, sino con el presidente de Argentina y su esposa (que, al no ser de la realeza, no usó tiara).

La tiara floral, sin embargo, es más discreta, destaca menos sobre el pelo y fue por la que optó doña Letizia en esta visita de un presidente de república.

Las pulseras gemelas y una flor de lis

Sobre un vestido de tirantes con estampado inspirado en los mantones de manila la reina lució la condecoración más importante que ostenta, y que le concedió en su día Juan Carlos I: la Orden de Carlos III, cuya banda azul celeste y blanca destacaba sobre el negro del vestido.

Junto a la ya citada tiara, la reina se colocó otras joyas citadas en el libro de Sampedro y Rayón,m como son las pulseras gemelas que Victoria Eugenia mandó hacerse en el exilio con una corona de Cartier que le había regalado Alfonso XIII para su boda. La reina Letizia se las pone muy frecuentemente en actos solemnes, casi siempre las dos en la misma muñeca.

Por último, otro detalle muy habitual en la reina es el broche de flor de lis que se puso sobre la banda de la Orden de Carlos III. El broche pertenece a una tiara que le regaló don Felipe, y que permite desmontar una parte para usarla de forma individual.