La tía del heredero carlista al trono de España alaba a Puigdemont: “Es cortés y nada fanático”.

Presentó la visión de su familia, que defiende el federalismo pero no la independencia, así como del Carlismo, pieza fundamental por su Historia para entender el problema catalán, mientras que su sobrino, tal y como publicó Monarquía Confidencial, ha defendido recientemente en un comunicado el diálogo y la concordia.

“En España existen, entre otras, una nación catalana, una nación vasca, una nación gallega y una nación andaluza. Somos partidarios de la unidad de todas ellas pero a partir del reconocimiento de esa diversidad previa al Estado”, afirma.

También considera que la Constitución de 1978 “ha envejecido de manera acelerada convirtiéndose en un freno que restringe las autonomías nacionales, en lugar de desarrollarlas, como esperaban muchos ciudadanos, y como reclamó una mayoría del pueblo catalán”.

María Teresa de Borbón Parma cree, por tanto, que “estamos asistiendo a las consecuencias de esa deriva, de una involución realizada sin el acuerdo de la población, lo que nos lleva a un enfrentamiento lamentable y peligroso”.

“Tenemos que recuperar la adhesión del pueblo catalán a la idea de España pero para ello debemos recuperar también el respeto a su personalidad nacional, respeto que no ha existido por parte del Gobierno central ni por la prensa madrileña. Ha habido bastante beligerancia en esta última, y esto no es bueno”, sostiene.

Y aunque considera que “el secesionismo es perjudicial para todos”, también cree que hay que “resaltar igualmente que el actual marco institucional de relaciones territoriales ya no sirve”. Y apuesta por el dialogo y la concordia como valores cívicos.

“Es cierto que el referéndum fue ilegal, pero tendríamos que haber hablado mucho antes, porque ahora nos encontramos en una situación verdaderamente muy preocupante. La búsqueda de una solución duradera desborda ya los límites del ordenamiento jurídico vigente”, declara.

Rechaza la actuación policial el 1-O

Sobre la actuación policial el 1 de octubre, considera que “la fuerza fue ejercida de manera innecesaria. Hubo poco heridos graves, como una persona que perdió un ojo, o Pepe Nadal, el antiguo Rector de la Universidad de Girona, pero en cambio fueron muchos, realmente muchos, los heridos leves”.

“Se dispararon pelotas de goma, lo cual es muy peligroso. Todo aquel despliegue de fuerzas policiales no fue más que un gran absurdo. Además fue un error porque legitimaba la posición política del contrario. Cuando no se reconocía la validez jurídica del referéndum, no era necesario enviar a la policía”, afirma.

También se muestra crítica con el Gobierno: “Nosotros estamos por un acuerdo entre todos. Rajoy jamás ha escuchado ni atendido las reclamaciones realizadas desde Cataluña. Durante los últimos años los políticos del Gobierno Central y de la Generalitat no han hablado, ni se han comunicado de ninguna manera”.

Y cree que “sin el rechazo al diálogo, no existiría tanta patrioterismo de charanga y pandereta”. “He vivido durante largas temporadas en Cataluña y, recientemente, he pasado el mes de agosto en el norte de su territorio, donde hay un sentimiento muy desarrollado a favor de la independencia”, sostiene.

Crítica al Gobierno y halago a Puigdemont

La tía del heredero carlista al trono de España considera que “algunos catalanes lo viven así, para ellos Cataluña tiene una posición óptima, está preparada para la integración europea bajo la fórmula de las grandes euroregiones. Son muy europeos, y con cierto candor, pues pensaban que Europa los aceptaría e incluso les ayudaría”.

Sobre Puigdemont, le considera “un hombre cortés y con cultura”, y cree que “no es un fanático”. Y sobre el rey y el Gobierno, destaca: “No estamos en su contra, pero las decisiones deben adoptarse de manera responsable, con una comprensión profunda de los problemas. Si el referéndum se hubiera realizado de otra manera, conoceríamos la distribución social de los diferentes planteamientos”.

“Pero tal como se ha hecho todo, los partidarios de la independencia han sido muy violentados con la intervención de la policía. Esta acción policial ha sido inoportuna, y sólo ha servido para acrecentar la fuerza del independentismo. Se debe privilegiar una actitud política basada en el dialogo y en la concordia, con el fin de llegar a un pacto, no vale de nada un legalismo excluyente”, afirma.