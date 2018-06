Así podrán desplazarse a la cárcel de Brieva las amistades más íntimas de Urdangarin

La prisión que ha elegido el yerno del rey Juan Carlos posee un pequeño módulo de hombres que a día de hoy se encuentra vacío. Se trata de la misma cárcel en la que cumplió su condena Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, en un pabellón en el que estuvo prácticamente solo.

A la hora de elegir el centro penitenciario donde tiene que cumplir condena, Urdangarin tuvo que tener en cuenta las visitas que recibirá durante estos años y, sobre todo, la facilidad de su familia y amigos más íntimos para desplazarse hasta la cárcel de Brieva.

La distancia de Ginebra a Ávila

A pesar del traslado de Urdangarin a esta prisión de Ávila, Cristina de Borbón y sus dos hijos seguirán viviendo en Ginebra. Y es que al elegir la cárcel de Brieva, el cuñado de Felipe VI tenía que tener en cuenta las visitas que recibirá durante este tiempo tanto de su familia como de sus amigos.

La prisión que ha elegido el cuñado del rey Felipe VI, está a una hora de Madrid en coche. El vuelo de Ginebra a Madrid tiene una duración de aproximadamente una hora y media. Por lo que la infanta Cristina y sus hijos estarían en tres horas en la prisión de Brieva.

Si el yerno de Juan Carlos I hubiese elegido la cárcel de Zaballos (Vitoria), su familia no lo tendría tan fácil para visitarle. No hay un vuelo de Ginebra a Vitoria. Lo hay a Bilbao y a Burgos, pero no es directo. Harían una escala y la duración del vuelo se situaría en mínimo 13 horas.

Por otra parte, la madre de Urdangarin, así como sus amigos más íntimos, viven en Vitoria. Tampoco lo tendrán difícil a la hora de desplazarse. Aunque no haya un AVE que les deje en Ávila directo, están a tres horas y media en coche.