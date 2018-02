Felipe VI acudirá a su cita anual con el Mobile World Congress tras seis meses sin pisar Cataluña

El rey retoma su agenda en Cataluña tras seis meses de parón para asistir a un evento al que no quiere faltar. Felipe VI lleva asistiendo al Mobile World Congress (MWC) desde que era príncipe de Asturias, siempre en solitario y sin la reina Letizia. Y ahora como rey la cosa no ha cambiado. Felipe VI no quiere perderse este evento "humano y tecnológico" en el que desde 2015, además, pronuncia un discurso.

Monarquía Confidencial ha podido saber que este año, a pesar de todo lo que ha pasado y está pasando en Cataluña, el rey acudirá al evento con el esquema de años anteriores. Llegará a la capital catalana el domingo 25 de febrero para asistir a la cena de bienvenida que organiza la empresa GSMA por el MWC y al día siguiente irá a la inauguración. Y como cada año desde que es rey, pronunciará su tradicional discurso a favor de la iniciativa del evento.

Este año el Mobile Word Congress durará cinco días: del 26 de febrero al 1 de marzo. Sin embargo, a diferencia de los dos años anteriores, el escenario será Fira de Barcelona en su recinto Gran Vía. Se trata de uno de los recintos feriales más grandes y modernos de Europa.

Cabe destacar, que Felipe VI coincidrá con Tabarnia en Barcelona. Los dirigentes de la plataforma Tabarnia, con el presidente en el exilio, Albert Boadella, han convocado para el próximo domingo 25 de febrero su primera manifestación que recorrerá las calles de la ciudad barcelonesa.

La presencia del rey en Cataluña

La última vez que el rey estuvo en Cataluña fue en agosto, unos días después del atentado terrorista en Barcelona y Cambrils. Ese día fue muy abucheado por los catalanes y su presencia fue un "incordio" tanto para ellos como para él. Desde entonces no ha vuelto a pisar la comunidad, y más después del referéndum ilegal del 1-O.

Desde entonces a Felipe VI se le ha escuchado varias veces hablar de la situación problemática de independencia que invade Cataluña. El día en concreto fue el 3 de octubre, cuando dio un discurso serio, firme y muy directo, dirigido a todos los españoles pero sobre todo a Cataluña. Muchos aseguran que este discurso marcó mucho a los catalanes no independentistas y sirvió de alguna manera para atraerlos. La conclusión de los antiindependentistas es que “el discurso del rey fue decisivo para frenar el golpe en Cataluña”.

Además, en su discurso de esta pasada Navidad, aunque no quiso entrar mucho en el tema, quiso darle una pincelada al asunto: “que en Cataluña no se vuelvan a dar el enfrentamiento y la exclusión”.

Otras ediciones del Mobile World Congress

En su mensaje de la edición del MWC de 2017, el rey destacó la importancia de la “colaboración leal y generosa” entre las administraciones que organizan e impulsan este Mobile World Congress, desde el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y el ayuntamiento de Barcelona.

Asimismo, en febrero de 2016 Felipe VI coincidió en la cena con el ahora ex presidente Puigdemont, la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El rey tomó la palabra y pronunció un discurso muy destacado en el que habló en castellano, en catalán y en inglés: y en lengua catalana, precisamente, destacó que el camino para la prosperidad de la sociedad era la colaboración leal entre administraciones, el “trabajar juntos teniendo siempre como objetivo el bien común”.