Nuevo libro sobre Felipe VI: “Cataluña ha sido y será una de las grandes preocupaciones del rey”

Desconfiado, cortés, reservado y frío en sus decisiones, así describe Ana Romero, la autora de “El rey ante el espejo”, al rey. La periodista cuenta en su nuevo relato, los casi cuatro años del reinado de Felipe VI: desde la abdicación de don Juan Carlos hasta el discurso del monarca el día 3 de octubre.

De los cuarenta meses que lleva el rey en el trono, sólo 9 los ha llevado con normalidad. El libro recoge los cuatro retos de Felipe VI durante este tiempo: salvar el trono que heredó del rey emérito, romper con su hermana más querida, la infanta Cristina, estar diez meses sin Gobierno y hacer frente al peligro de la ruptura de España: la independencia en Cataluña.

Los españoles admiran a Felipe VI

Ana Romero asegura que el rey es reconocido en este momento por los españoles, pero que eso “puede cambiar en cualquier momento”. Sostiene que “la obsesión de Felipe VI es que los españoles no sean juancarlistas, felipistas ni leonorcistas, sino que valoren la institución de la monarquía porque la consideren útil”.

En su anterior libro ‘Final de la Partida’, Ana relata los hechos que llevaron a la abdicación de Juan Carlos I. La autora sostiene que fue más fácil escribir el libro sobre el rey emérito, ya que sabía hacia dónde dirigirse, pero que este ha sido “más complejo” por la complicada situación del país estos 40 meses de reinado de Felipe VI.

“Villarejo, el bróker de la información”

La periodista reconoce que una de las cosas más complicadas del libro fue escribir sobre el ex comisario Villarejo. La autora de “El rey ante el espejo” recuerda que el ex comisario fue escolta de don Juan Carlos y se dedicó durante muchos años a recabar información sobre muchas personas “para protegerse a sí mismo o bien para conseguir algún favor. Yo lo califico como el bróker de la información”. Sin embargo, cuando empezó a tener problemas con la justicia, intentó que esa información no saliese y no se publicase. Por ello Ana Romero asegura que no fue fácil recopilar todos los detalles de la historia de Villarejo.

Cataluña: la gran preocupación del rey

“Cataluña ha sido y será una de las principales preocupaciones de Felipe VI”. Desde que acudió a Barcelona después de los atentados y fue abucheado por una gran mayoría, el rey no ha vuelto a retomar la agenda en Cataluña. Ana Romero sostiene que le está costando hacerlo y que lo ideal sería “que cogiera las riendas y transmitiera a la sociedad catalana que tienen que convivir todos juntos pese a sus ideas, les guste o no”.