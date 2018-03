La boda del príncipe Harry no tendrá el impacto económico que se esperaba en el Reino Unido

Dadas las experiencias pasadas, no es difícil llegar a la conclusión de que a mucha gente le gusta que haya una boda real y la de el príncipe Harry con la actriz Meghan Markle el próximo 19 de mayo no va a ser menos. Siempre se espera que cuando hay ceremonias reales. la cantidad de turistas que aterricen en Inglaterra deje un gran impacto positivo en la economía del país. Sin embargo, este no es siempre el caso.

Al igual que el gran día del Príncipe Guillermo y la Duquesa de Cambridge en 2011, sí que fue impactante para Inglaterra económicamente, no se espera que la boda del Príncipe Harry lo sea.

En declaraciones a la CNN, Tom Jenkins, director ejecutivo de la Asociación Europea de Turismo, dijo: "No esperen que los visitantes extranjeros vayan a esta boda; es un concurso para el consumo doméstico".

Expertos de la industria han sugerido que la boda puede llevar a que lleguen más turistas al Reino Unido en los próximos años, pero tendrá poco efecto durante el mes del evento.

Entonces, ¿por qué la gente no tiene prisa en ver al príncipe Harry y su futura esposa caminar de la mano por primera vez como marido y mujer? Los analistas esperan que cualquier incremento en las visitas ocasionado por los aficionados a las bodas reales, se vea contrarrestado por el número de personas que desean mantenerse alejadas de todo el alboroto.

Sin embargo, la boda probablemente será el evento real más importante del año y se espera que aumente la cantidad de visitantes al país a largo plazo.

Deirdre Wells, directora de la asociación de viajes británica, UKinbound, dijo a CNN que cualquier cobertura de la boda es "la mejor publicidad gratuita que podemos desear como país y es un modo de recordarle a la gente que deberían venir al Reino Unido". Continuó diciendo que "la boda de Meghan y Harry continuará enfocando al Reino Unido, especialmente desde la perspectiva de los EE. UU., Lo que probablemente sostendrá el impulso actual (del turismo)".

Y no es como si los turistas que son lo suficientemente fanáticos de la realeza tuvieran problemas para encontrar un lugar donde alojarse si visitan Inglaterra para presenciar el enlace. Reservar un hotel cerca del lugar en Windsor, que está a 40 km del centro de Londres, puede no ser fácil, pero las agencias de viajes esperan que conseguir una habitación en cualquier otro lugar de Londres no sea motivo de preocupación.