Rania de Jordania visita una escuela de niñas de educación secundaria

La campaña contra el acoso fue lanzada por Aziz Maraka, un cantante jordano, en colaboración con el Ministerio de Educación y la iniciativa de la Reina Rania - Madrasati. Este último, lanzado en 2008, fue creado para mejorar las condiciones de aprendizaje en las escuelas de Jordania.

A su llegada a la Escuela Secundaria Sweileh para Niñas, la reina Rania fue recibida por Mervat Khatatneh, el director de la escuela, y Tala Sweis, la directora de Madrasati. La parada en la escuela comenzó cuando ella participó en un taller y escuchó un debate sobre la lucha contra la intimidación. Este taller fue organizado por Madrasati y discutió las causas principales del bullying y sus impactos en las víctimas. Niños de varios grados participaron y también escucharon las maneras de evitar que la intimidación ocurra. La Oficina de Prensa de la reina añadió: "También abordó el igualmente peligroso problema del acoso cibernético y su omnipresencia en la actualidad".

La reina también se tomó el tiempo de compartir lo que pensaba durante el taller diciendo que el acoso debe combatirse en todas sus formas. Agregó que el acoso online es una de las formas más peligrosas porque los culpables, en muchos casos, son anónimos.

Continuó advirtiendo a los estudiantes y otros participantes "de la amplia distribución de fotos y videos a través de las redes sociales que muestran que los estudiantes son víctimas y acosados, lo que puede dañarlos a ellos y a sus familias e incluso causar depresión, frustración e incluso suicidio."

La reina Rania pasó a hablar con los niños para participar en una actividad práctica diseñada para usar diferentes formas de expresión para crear conciencia sobre el creciente problema del acoso. Luego, el fundador de "Say No to Bullying", Aziz Maraka, actuó en el patio de recreo de la escuela frente a un muro de compromiso, que fue creado para que los estudiantes rechacen la intimidación colocando sus huellas en ella.