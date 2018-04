La princesa Carolina de Mónaco habla sobre la distante relación con su madre Grace Kelly

La princesa Carolina de Mónaco se ha abierto sobre su relación con sus padres, admitiendo que ella y su hermano el Príncipe Alberto estaban más cerca de su niñera cuando eran más jóvenes.

Carolina, de 61 años, es la hija mayor de la actriz estadounidense Grace Kelly y el príncipe Rainier de Mónaco. Hizo estas revelaciones en un nuevo libro ‘Albert II de Mónaco, The Man and The Prince’, que conmemora el 60 cumpleaños de su hermano.

El joven príncipe y la princesa no podían sentarse a comer con sus padres hasta que fueron adolescentes. "Hasta que teníamos 14 años no comíamos con nuestros padres", recordó Carolina. "Para mi hermano y para mí, Maureen fue la figura clave de nuestra vida. "Cuando éramos pequeños, probablemente estábamos más cerca de nuestra niñera que de nuestros padres".

Los jóvenes estaban tan cerca de Maureen que lo odiaban cuando se iba de vacaciones. "Albert y yo gritábamos ¡No te vayas, no te vayas! Nos entristecía mucho", dijo. "Muy a menudo, nuestra madre terminaba llamándola para pedirle que volviera a casa antes de lo previsto".

Grace Kelly fue un ícono de la década de 1950 y destacó por su belleza natural. En 1956 Kelly se convirtió en la Princesa de Mónaco después de casarse con el Príncipe Rainier III. Grace Kelly murió en septiembre de 1982 en un accidente de coche, después de conducir alrededor de una curva cerrada en Mónaco y estrellarse, con su hija Stephanie de 17 años, en el vehículo.

A pesar de su relación distante con sus propios padres, Carolina disfruta de un estrecho vínculo con sus cuatro hijos. Tiene tres hijos de su segundo matrimonio con el heredero industrial italiano Stefano Casiraghi, Andrea, de 33 años, Charlotte, de 31, y Pierre, de 30, y una hija, la princesa Alexandra, con su actual esposo.

El príncipe Ernst August de Hanover, de 64 años, se casó con la princesa Carolina de Mónaco en 1999, mientras ella estaba embarazada de su hija Alexandra, y se convirtió en madrastra de dos hijos de su primer matrimonio, Ernst Jr y Christian.

Después de 10 años de matrimonio, aparecieron informes de prensa que revelaban que la pareja vivía separada, ya que el Príncipe Ernst llegó a entablar una relación con una reina de Rumania de 27 años. Sin embargo, él y la Princesa Carolina permanecen legalmente casados el uno con el otro.