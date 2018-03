Los reyes y sus hijas asistirán a la misa de Pascua en Palma de Mallorca

Por el momento no se ha confirmado si Felipe VI, doña Letizia, sus hijas y otros miembros de la familia real como los reyes Juan Carlos y Sofía, viajarán a la capital de Baleares esta Semana Santa para pasar unos días de descanso en el Palacio de Marivent y asistir a la misa de Domingo de Resurrección.

En la catedral de Palma de Mallorca todavía no han recibido comunicación de quiénes acudirán a la misa. Eso sí, fuentes consultadas por Monarquía Confidencial destacan que los reyes y sus hijas irán seguro y como cada año la reina Sofía no faltará a la cita. Sin embargo, aún no se sabe si don Juan Carlos irá, pues lleva tres años consecutivos sin acudir, junto al resto de la familia, a la misa de Pascua.

La misa a la que suele acudir la Familia Real no es la más solemne del domingo de Resurrección. La misa principal la suele ser a las 10:30, la celebra el obispo de Mallorca y se incluye la Procesión del Encuentro. Durante la misa se juntan las imágenes de Jesús resucitado y de la Virgen María tras procesionar por el templo. Sin embargo, los reyes suelen acudir siempre a la misa de 12:00.

La ausencia de don Juan Carlos

Desde hace tres años el gran ausente a la misa ha sido el rey emérito. La última vez que Juan Carlos I acudió fue en 2014, meses antes de abdicar la Corona. Lleva tres Semanas Santas en que no se le ve por Palma de Mallorca.

El rey emérito optaba por tener poca agenda pública desde que abdicó, ya que quería dejarle todo el protagonismo a su hijo en los primeros años de su reinado. Sin embargo este año, con motivo de su 80 aniversario, don Juan Carlos está apareciendo en muchos más actos oficiales de la agenda de la Familia Real. Desde que cumplió 80 años el pasado mes de enero, el rey emérito ha asistido a todos los actos donde ha acudido la familia al completo.

Por este motivo, no se descarta que este año, tras tres de ellos ausentes, don Juan Carlos acuda a la misa de Pascua el domingo de Resurrección junto al resto de la Familia Real.