El rey debutará en el Mundial en el España-Rusia

Tras confirmarse el pase de España a octavos de final, la Casa del Rey ha informado que don Felipe viajará este domingo 1 de julio a Moscú, para ver desde el palco del Estadio Luzhniki el España-Rusia.

En otros torneos anteriores, el rey acudió a algún partido de la fase de grupos para mostrar el respaldo de la Corona a La Roja. En esta ocasión ha optado por esperar a que se clasificara a las eliminatorias.

En principio, no está prevista la presencia de la reina Letizia, ya que no aparece en la agenda de la Familia Real: eso no significa que en un último momento acompañe a don Felipe, si bien la presencia de la consorte se ha limitado a las finales que ha disputado España.