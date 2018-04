Más de la mitad de los lectores de ECD creen que la princesa Leonor no está siendo bien educada

El Confidencial Digital elaboró una encuesta hace unos días preguntando a los lectores acerca de la educación de la futura reina de España.

Desde el incidente en la misa de Pascua de Palma de Mallorca, la opinión de la gente sobre Leonor ha dado un cambio radical y mucho que pensar. Por eso ECD quiso saber qué opinan sus lectores acerca de la educación de la hija mayor de los reyes de España.

"¿Está siendo bien educada la princesa Leonor?" La mayoría, 1438 personas, piensa que no, sobre todo después del incidente en la misa de Pascua con su abuela, la reina Sofía. El 60,3% de los votantes cree que Leonor no está siendo bien educada.

La otra mitad de los lectores no lo sabe o piensa lo contrario: un 22,37% opinan que es difícil decirlo, ya que la Casa del Rey no facilita información sobre el tema. Y por otro lado, un total de 364 votos (15,2%) creen que sí está bien educada y que es una nieta que se comporta de forma correcta en público. El otro 2% de lectores ha preferido no contestar.