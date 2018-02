El 88% de los lectores de ECD creen que Urdangarín debería ir a la cárcel

El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 21 de marzo la vista pública de los recursos presentados contra la sentencia del llamado 'caso Nóos', en la que Iñaki Urdangarín fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión, dos años menos que su ex socio, Diego Torres. Son penas son muy inferiores a las que reclamaba la Fiscalía, de 19 años para Urdangarin y 16 para Torres.

El pasado mes de noviembre, Urdangarin recurrió su condena diciendo que debería de ser absuelto porque "sólo fue un mediador sin conocimientos en Derecho Administrativo". El ex duque de Palma fue condenado por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y 2 delitos fiscales.

Ahora hay que esperar qué pasa cuando declare ante el Tribunal Supremo el próximo 21 de marzo. La Fiscalía reclama en su escrito una pena de 10 años de cárcel, mientras que la defensa de Urdangarin pide su absolución.

Por este motivo, ECD elaboró una encuesta hace unos días en la que preguntaba si los lectores creen que Iñaki Urdangarín debería ir a la cárcel. Este digital dio dos opciones a favor y otras dos en contra.

El 51.71% de los lectores opina que sí debería ingresar en prisión "porque se ha demostrado que cometió varios delitos". El 36.47% que también cree que sí es "para que se dé ejemplo de que la justicia es igual para todos".

Por otro lado, aunque sea bajo el porcentaje, están los que creen que el marido de la infanta Cristina no debería ir a la cárcel. Un 6.86% opina que no porque "se le ha juzgado con mayor rigor por ser familiar del rey" y el 4.97% restante dice que no y que "solo deberá devolver el dinero defraudado".