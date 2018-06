Los detalles de la primera aparición pública de la reina Sofía tras conocerse que Urdangarin irá a prisión

Doña Sofía fue la encargada de presidir los Premios de la Fundación MAPFRE este jueves en el Casino de Madrid. Estuvo acompañada en la mesa central de Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; y de Antonio Huertas, presidente de MAPFRE.

Ha sido su primera aparición pública desde que supo que al marido de su segunda hija le quedan pocos días para entrar a prisión. Desde el primer momento en el que se sentó en la mesa presidencial del acto, doña Sofía se mostró distante con el público. Sólo hablaba para dar paso a los discursos de los premiados, cabizbaja y con un tono triste.

Un gesto que intentó evitar a ratos, como cuando hacía entrega de los galardones o hablaba con la ministra, Magdalena Valerio.

A pesar de todo lo sucedido con el marido de la infanta Cristina, la reina emérita sigue teniendo muy buena relación con su hija. Es más, para Cristina su madre ha sido un apoyo incondicional.

Por ello, tras saber que finalmente su yerno irá a la cárcel en pocos días, la reina Sofía intentó disimular su tristeza y preocupación en público, pero en la mayor parte del acto que presidió este jueves, le fue imposible y su rostro serio fue prueba de ello.

El protagonista ha sido el deporte

Uno de los premiados por la Fundación MAPFRE fue Vicente del Bosque. El ex entrenador fue galardonado con el premio “A Toda Una Vida Profesional” por su compromiso social.

Pues bien. Aunque el acto fuera de Casa Real, el gran protagonista de este día fue el deporte. Coincidiendo con la destitución de Julen Lopetegui como entrenador de la selección española, Vicente del Bosqu acudió a recoger un premio y al final se convirtió en el gran protagonista de este acto de la Fundación MAPFRE.

El Casino de Madrid se llenó de periodistas deportivos interesados en hacerle toda clase de preguntas acerca de lo ocurrido con la selección española en vísperas del mundial y con el Real Madrid.

Es más, al recoger el galardón que le entregó la reina Sofía, la sala entera se levantó a aplaudirle y a alabarle por todo su esfuerzo con España y, además, por su compromiso social.

Premios de la Fundación MAPFRE

La madre de Felipe VI hizo entrega, en total, de cinco galardones: Vicente del Bosque, ex futbolista y ex entrenador español; Fábio Bibancos, Fundador y presidente de Turma do Bem; Maria Jesús Ledesma, Presidenta de Fundación EHAS; Carlos Ferlise, Presidente de la Organización de Bomberos Americanos; y Caloryn Kousky, investigadora del Wharton Risk Management and en la Universidad de Pensilvania (EEUU).

Estos premios buscan reconocer la labor de instituciones y personas que contribuyen a mejorar la vida de la sociedad en áreas relacionadas con el compromiso social, la investigación, la salud, la prevención de accidentes y el seguro.