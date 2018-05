La comida a la que Felipe VI ha faltado dos años consecutivos

Tal y como ha podido saber Monarquía Confidencial por fuentes internas de Juan Sebastián Elcano, todos los años los socios organizan una comida anual y luego otra más independiente en cada ciudad de España con los militantes de esa provincia.

El almuerzo general se suele organizar entre los meses de antes o después del verano. En 2017 fue en Ciudad Real a finales de septiembre. Según estas mismas fuentes el rey no pudo asistir por el problema catalán, que estaba en “plena efervescencia”.

Este año la comida común se organizó en Madrid para el 14 de abril y el monarca tampoco asistió. Cayó en sábado y coincidió con el día de la proclamación de la segunda República.

Fuentes militantes de Juan Sebastián Elcano aseguran que saben que no fue porque se mandó una fotografía donde aparecían todo menos Felipe VI. Sostienen que esta vez el rey no dio explicaciones de por qué no pudo ir. Pero el tema de Cataluña sigue estando entre las principales razones.