No hay ninguna cárcel prevista para Urdangarin

Tal y como adelantó este digital este martes, fecha en la que se condenaba a Urdangarin a 5 años y 10 meses de cárcel, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, no ha notificado ninguna de las cárceles de España para el ingreso en prisión del marido de la infanta Cristina.

Es más, según la información que disponen en los centros penitenciarios, el ex duque de Palma tiene la opción de una última vía judicial para evitar ir a la cárcel. Por esta misma razón, se cree que si no se ha hecho ninguna adaptación ni instrucción en ninguno de los centros, es que tienen información de que no va a haber un ingreso inmediato.

Y es que la defensa del marido de la infanta Cristina contempla la opción de presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo que paralizaría la sentencia. Si esto ocurre Iñaki Urdangarin no entraría en prisión, al menos, hasta que el TC se pronuncie sobre su recurso de amparo.

Esta posibilidad está lejos de ser descartada teniendo en cuenta los “contactos discretos” entre Casa Real y las Instituciones Penitenciarias.

En todo caso, los centros penitenciarios explican que van a optar por aceptar finalmente la sentencia del Tribunal Supremo que condena al marido de la infanta Cristina. Sostienen que, si su ingreso al final tuviese lugar, disponen de varias cárceles en España con “módulos especiales de seguridad” donde podría entrar Urdangarín. No se descartan Segovia o Huelva como los dos destinos principales.