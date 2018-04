Zarzuela mantiene la incógnita sobre la presencia de la reina en la final de Copa

La Casa del Rey ha confirmado que Felipe VI acudirá este sábado a la final de la Copa del Rey que disputarán el Barça y el Sevilla en el estado Wanda Metropolitano.

Desde que accedió a la jefatura del Estado, el rey no ha faltado a su cita con la final de la Copa. Estuvo en mayo de 2015 en el Camp Nou, en 2016 y 2017 en el Vicente Calderón y este año en el Wanda, el nuevo estadio del Atlético de Madrid. Incluso cuando aún era príncipe, Felipe asistió alguna vez junto a Juan Carlos I a la final de la Copa.

En la ampliación de la agenda que ha difundido Casa Real no figura que vaya a asistir la reina Letizia. La esposa de Felipe VI no ha asistido ningún año desde que se casó con el rey, excepto en 2016. Hace dos años acompañó a Felipe VI a la final de la Copa por su duodécimo aniversario, ya que el día coincidía con la fecha en la que se casaron, el 22 de mayo. Desde ese año no ha vuelto a aparecer en el estadio, por lo que su presencia es una incógnita.

El plan de los independentistas

Aficionados del Barça tienen previsto recibir al rey a la final de la Copa de una manera hostil y con una gran pitada. La junta directiva del Barça anunció ayer que con motivo del encuentro contra el Sevilla, va a llevar a cabo una “acción reivindicativa” como respuesta a la situación política y social que está viviendo Cataluña por el proceso independentista.

Bajo la etiqueta #grocalafinal, varias asociaciones, entidades y plataformas de animación del Barça han impulsado una campaña a través de las redes sociales con el objetivo de que el amarillo se convierta en el color de la final. Aficionados acudirán al partido con una gran variedad de objetos amarillos con el que pretenden reivindicar la “libertad de los políticos independentistas” que están en prisión.

La junta directiva del Barça ha aprovechado también que el equipo ha lucido varias veces el amarillo en sus camisetas como segunda equipación para animar a los aficionados a asistir a Madrid con ellas. El plan que tienen es que “cuando suene el himno de España”, la zona de gradas donde se encuentren los seguidores del Barça “se convierta en una marea amarilla”.