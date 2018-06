Patrimonio Nacional tiene cita con varias actividades de la Asociación de Residencias Reales Europeas

La Asociación de Residencias Reales Europeas tiene previstas ciertas actividades de aquí hasta finales de año. La próxima, a la que asistirán los más de 40 representantes reales de europea, está prevista para el 19 de julio y se denomina 'Palace Day' (Día del Palacio).

Este evento fue inaugurado en 2016 y este año se celebra la tercera edición. Coincide en el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural y del proyecto A Place at the Royal Table, esta nueva edición versará sobre la cultura alimentaria, las influencias europeas en la gastronomía, etc. Residencias europeas, instituciones culturales, palacios amantes y viajeros están invitados a compartir sus publicaciones en Twitter, Instagram y Facebook.

Patrimonio Nacional está activo en estas múltiples actividades realizadas por todo europa. La última, de hecho, fue en Madrid a finales de mayo.

El pasado miércoles 30 de mayo y hasta el viernes 1 de junio celebró en Madrid la Asamblea General 2018 de la Asociación de Residencias Reales Europeas (ARRE), integrada por las principales instituciones encargadas de los más prestigiosos Museos Palacios de Europa como los Palacios de Versalles y Chambord en Francia, el Palacio Nacional de Mafra y parques de Sintra en Portugal, el Palacio de Schönbrunn de Viena, Berlin-Brandeburg de Berlín, la Venaria y el Palacio de Caserta en Italia, Historic Royal Palaces del Reino Unido el Castillo Real de Varsovia o los museos del Kremlin de Moscú.

A la reunión han asistido cuarenta y un representantes de Residencias de quince países. Como miembro activo de la red, Patrimonio Nacional les recibió en el Palacio Real de Madrid. Después de visitar el edificio que albergará el futuro Museo de las Colecciones Reales y la Real Cocina, abierta al público desde el pasado mes de octubre, los asistentes se trasladaron al Palacio de los Infantes (Euroforum) en San Lorenzo de El Escorial donde han tenido lugar las reuniones de trabajo.

El Presidente del Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, realizó una presentación de los Palacios y Monasterios que integran la red de Reales Sitios y Reales Patronatos gestionados por la Institución, incluida la presentación del nuevo Museo de las Colecciones Reales que abrirá sus puertas en el año 2020 y que se convertirá en el principal instrumento de proyección de la actividad cultural del Patrimonio Nacional y en el escenario más visible de la riqueza y diversidad de las Colecciones Reales.

En las diferentes sesiones se hizo el seguimiento de los proyectos en curso, como el programa de Conservación preventiva EPICO y las acciones de cada uno de los países participantes en el proyecto, patrocinado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea, en el marco del Año Europeo de Patrimonio Cultural 2018 (European Year of Cultural Heritage).

Se marcaron nuevas líneas de acción para el próximo año y, finalmente, se aprobaron los nuevos proyectos en materia de realidad virtual en la mediación cultural, desarrollo comercial en las Reales Residencias (merchandising), el sistema hidráulico en las Residencias Reales, objetos mecánicos: instrumentos musicales, relojes, cajas de música, y promoción de las Reales Residencias como herramienta de difusión cultural.

Los cuarenta y un asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y escuchar en la basílica del Monasterio un breve concierto de su Escolanía.