El cambio de Pablo Iglesias respecto a Felipe VI: de regalarle ‘Juego de Tronos’ a “El rey es un inútil”

En 2015 el secretario general de Podemos le regaló a Felipe VI en el Parlamento Europeo cuatro temporadas de la serie ‘Juego de Tronos’. A Iglesias le pareció un “gesto simpático” y explicó que para él la ficción es una muestra de “un viejo mundo que se desmorona” y la aparición de “nuevos líderes" refiriéndose a la situación actual española.

Felipe VI y Pablo Iglesias mantuvieron varias reuniones antes de las elecciones del 20 de diciembre de 2015. El líder de Podemos hablaba con cierta emoción de las conversaciones que mantenían sobre historia o política internacional. A pesar de seguir sin ser monárquico, Iglesias le tenía un cierto respeto al rey y se notaba en sus palabras.

Tras las elecciones generales del 26 de junio de 2016, el partido de Iglesias se opuso totalmente a la monarquía. En marzo de 2017, casi dos años después del regalo de ‘Juego de Tronos’ al rey, las críticas a Felipe VI empezaron a ser habituales en los discursos del líder de Podemos.

“Juan Carlos I era un fascista y un corrupto, pero era útil. Felipe VI es un Rey que excluye”. En este sentido, el líder de Podemos ha reconocido que, a pesar de que el anterior Jefe de Estado estuvo vinculado a casos de corrupción gravísimos, ayudaba a España. Iglesias acusa al rey actual de no ser útil para los españoles: “Felipe excluye y no habla de problemas sociales”. Aun así, defiende que es "enormemente educado, culto y no se le conocen vicios comparables a los de su padre".

Podemos sostiene que los discursos actuales de Felipe VI son cada vez más de derechas e insiste en que las palabras que pronunció el 4 de octubre de este año sobre Cataluña, marca un antes y un después en el papel de la monarquía de este país. Iglesias lo califica como un discurso que no les representa por “abrir las puertas a la involución democrática de España” y ser “un discurso del PP que llama a filas”.