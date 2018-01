El rey de Arabia Saudí llama a Juan Carlos I para preguntarle por su salud

Salman y Juan Carlos I comparten una buena amistad desde hace muchos años. Es uno de los motivos por los que el rey de Arabia Saudí llamó hace unos días al monarca emérito para preguntarle cómo estaba y qué tal iba de salud.

Don Juan Carlos le agradeció que se preocupara por él y sobre todo que realizara una llamada desde Arabia Saudí sin ningun razón de peso y solo por saber cómo iba.

"Hermano amigo", así llama el rey emérito a Salmán. Felipe VI ha seguido los pasos de su padre y tiene muy buenas realciones con los países árabes. Con sólo seis años de diferencia de edad, Abdalá II de Jordania y Felipe VI muestran en público una gran sintonía personal, con gestos afectuosos, igual que hace Juan Carlos I con Salmán.

El jefe de Estado de Arabia Saudí es uno de los monarcas con los que más se ha reunido don Juan Carlos a lo largo de su reinado. En los tres años y medio que han pasado desde que abdicara la Corona en su hijo Felipe, el rey emérito ha aprovechado para realizar numerosos viajes privados, que en muchas ocasiones le llevan a distintos puntos de España, pero también fuera de nuestro país.

Oriente Medio es un destino frecuente en estos vuelos privados del rey emérito, de los que el Palacio de la Zarzuela no informa por no ser actos oficiales. En países como Arabia Saudí, Jordania, Baréin, Abu Dabi y Dubai don Juan Carlos mantiene buenos amigos entre los mandatarios, y aprovechando su tiempo libre viaja allí periódicamente para no perder las relaciones privilegiadas que cultivó durante décadas.