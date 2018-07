Felipe VI cerrará su agenda oficial con la entrega de premios de la Copa del Rey de Vela

Fuentes de la organización de la explican a Monarquía Confidencial que el monarca llegará a Palma de Mallorca el domingo 29 de julio, un día antes de que comience la competición. Las primeras regatas oficiales de la Copa del Rey empezarán el lunes 30 a las 13:00h.

La Copa del Rey no es un acto oficial de la Casa del Rey, por lo que no figurará en la agenda. Esto significa que el monarca no tendrá actos durantes los días 30 y 31 de julio.

Felipe VI no ha podido asistir a Palma para entrenar con el velero antes de la regata oficial. Sin embargo, quien sí lo está haciendo es su padre. Juan Carlos I estuvo primero en Sanxenxo y este fin de semana se desplazará a Palma para empezar a entrenar en aguas del mediterráneo.

Desde que Felipe VI es rey, esa la primera vez que su padre participa junto a él en esta regata. Eso sí, aunque don Juan Carlos sea el patrón de la clase invitada, la 6mR, no competirán entre ellos.

Así será el programa de la Copa del Rey

El día previo al comienzo de la regata, el 28 de julio, se harán actos institucionales y presentaciones de los barcos y los participantes que competirán.

Las primera regata empezará el lunes 30 a las 13:00h y la última finalizará el sábado día 4 de agosto a las 17:00h. Cabe destacar que durante estos días, los organizadores de la Copa del Rey tienen eventos y actividades organizadas para toda la semana.

La misma tarde del sábado 4 de agosto, a las 21:00h, está prevista la entrega de trofeos que estará presidida como cada año por el rey. Será Felipe VI quien entregue los galardones de esta competición.