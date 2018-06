Los CDR confirman actos de rechazo al rey en su visita a Girona

Los CDR han elaborado un cartel que confirma el lugar y la hora de las concentraciones bajo el título: “Actos de rechazo por la presencia de Felipe VI en las comarcas gironesas”.

Desde las cuentas de Twitter de varios municipios de Girona, han compartido este cartel con frases como: “Todavía no se han enterado. Los Países Catalanes no tenemos Rey. Ni en BCN, ni en Tarragona… Ahora tampoco lo queremos en Girona”, “fuera herederos del franquismo”, “el Borbón no aprende. En Cataluña no le queremos”.

Son solo algunas de las frases con las que están difundiendo estos actos en contra de Felipe VI. Llaman a la gente a que se apunte diciendo que “si te quedaste con las ganas de silbar a Barcelona, si tampoco pudiste pitarlo en Tarragona, aprovecha ahora que irá en Girona”.

Tal y como han publicado los propios CDR de Girona, para el 28 de junio, día de la entrega de los premios Fundación Princesa de Girona en el espacio Mas Marroch- Centro de Eventos del Celler de Can Roca, tienen previsto estar rodeando el emplazamiento a las 16:00h, dos horas antes de la ceremonia que tendrá lugar a las 18:30h. Se concentrarán en dos zonas: en el punto sur (calle Marroc, 19) y en el punto norte, parking del Centro Comercial Espacio Gironés (Salt).

Por otro lado, el 29 de junio, día del encuentro anual de ‘rescatadores de jóvenes talentos’, los CDR se concentrarán a primera hora de la mañana a las puertas del Hotel Camiral. El evento tendrá ligar a las 09:00h y tienen previsto estar allí a las 08:00h.