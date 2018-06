Más vivas a España que al rey

En la Corrida de la Beneficencia, a la que asistó Juan Carlos I el pasado miércoles, los gritos de "¡Viva el Rey!" y "¡Viva España!" eran constantes. Sin embargo, Felipe VI asistió este domingo a la plaza de Las Ventas. Presenció la última corrida de San Isidro, la de la Prensa. Durante las dos horas y media que duró el festejo, el público gritó unas tres o cuatro veces "¡Viva el rey!". Pero el "¡Viva España!" fue, con diferencia, el protagonista de la Corrida y se escuchó muchas más veces. Un gesto que demuestra que el público taurino, cuando un rey está presente en la plaza de toros, alavan más al emérito que a su hijo.

Felipe VI asistió a la Corrida de la Prensa detrás de la barrera acompañado de gente del Gobierno y de la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. No hubo ningún miembro más de la familia real junto al monarca durante este festejo. Otro detalle que alteró al público, ya que también se escuchaban gritos por la ausencia de la reina: "¿Y la Leti? ¿Dónde está la Leti?". A pesar de que muchos saben que la reina no es fanática de los toros, su ausencia no gusta a una cierta cantidad de españoles.