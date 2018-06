Los reyes se pierden la recogida de notas de Leonor y Sofía

Todos los años Leonor y Sofía tienen que esperar una semana desde que acaban el curso para recoger las notas finales. A la recogida de notas siempre suelen ir Felipe y Letizia para acompañar a sus hijas y saludar a los profesores. Sin embargo, este año parece que no llegarán a tiempo. Los reyes llevan desde el jueves en Girona con motivo de los actos de la Fundación Princesa de Girona. El jueves presidieron la entrega de premios y hoy viernes tienen su cita anual con los jóvenes ‘Rescatadores de Talento’. El acto tiene lugar a las 09:30h. No se sabe cuánto durará exactamente el encuentro, pero lo más seguro es que no lleguen a la recogida de notas de las infantas, ya que será durante la mañana. Leonor termina primero de la ESO y Sofía quinto de primaria.