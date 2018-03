Letizia y el día de la mujer

El próximo jueves 8 de marzo se ha convocado la primera huelga feminista 24 horas. Y no sólo se va a hacer en españa, sino a nivel mundial. La reina Letizia parece que se suma a esta huelga, ya que no tiene ningún acto institucional durante esta jornada. A diferencia de doña Sofía, que entregará ese día el premio de pintura y escultura que lleva su nombre. Felip VI también tiene un compromiso el día 8 de marzo: dos audiencias en Zarzuela. Cabe destacar que es la primera vez, desde que es reina, que no aparece ningún compromiso oficial en la agenda de la Familia Real.

El hecho de que la reina Letizia no tenga ningún acto oficial este día es un detalle muy significativo, ya que uno de los lemas de esta huelga es que "un gesto vale más que mil palabras" y así lo ha querido mostrar. Letizia siempre se ha revelado como defensora del feminismo y está comprometida con la equiparación salarial de la mujer. Un ejemplo de ello fue una reunión de trabajo que mantuvo el 21 de febrero con la ministra Dolors Monserrat y su equipo sobre la situación de la violencia de género en España.