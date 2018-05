La ausencia de los reyes en Las Ventas

Gran parte de la famlia real española siempre ha sido una gran aficionada a los toros. Y es que Juan Carlos I es quien ha inculcado a sus hijos y nietos esta afición. Un hecho que se puede apreciar con la cantidad de veces que la infanta Elena y sus hijos, Victoria Federica y Froilán, están presentes en la plaza de Las Ventas de Madrid. Sin embargo, desde que empezó la Feria de San Isidro el pasado 8 de mayo, ni Juan Carlos I ni el propio rey han pisado Las Ventas. Felipe VI no es tan aficionado como su padre y durante el resto del año tampoco se deja ver mucho por la plaza, pero don Juan Carlos siempre ha sido un gran aficionado. Es más, fue quien inauguró el cartel de San Isidro. Por esta razón es singular que aún no haya acudido a presenciar una corrida. Y es que la protagonista de esta feria de San Isidro está siendo su nieta Victoria Federica, que ya ha visto más de tres corridas en estos veinte días. El próximo 6 de junio es la Corrida extraordinaria de la Beneficencia, en la que no suele faltar la presencia del rey. Aunque Casa Real aún no ha confirmado su asistencia.