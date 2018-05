Quim Torra emula al rey Juan Carlos para pedir perdón

Quim Torra, nuevo presidente de Cataluña, publicó unos tuits hace unos años en los que insultaba a España y a los españoñes. Torra dejó escritas frases como “Los catalanes votamos y los españoles vienen a vigilarnos. ¡Fuera de aquí de una vez!”, en noviembre del año 2012, “vergüenza es una palabra que los españoles hace siglos que han eliminado de su diccionario”, el mismo año que “los españoles sólo saben expoliar” o “El fascismo de los españoles que viven en Cataluña es patético, repulsivo y burdo”, "Los españoles son unos fascistas, ladrones, repulsivos y patéticos".

Ahora, tras la polémica que ha generado, Torra ahora "se arrepiente" de las frases publicadas y ha pedido perdón: "Lamento los tuits sacados de contexto y que estos hayan podido ofender a alguien, de ninguna manera era mi intención ofender a nadie. También me sabe mal si en algún momento fruto de la intensidad haya podido utilizar alguna palabra inconveniente. Me arrepiento, no volverá a pasar".

La manera en la que Quim Torra ha pedido perdón a España es muy parecida como lo hizo Juan Carlos I tras viajar a Botsuana a cazar elefantes. Torra emula al entonces rey. Cuando volvió a España y tras someterse a una operación de cadera, pidió perdón por su actividad en un vídeo: "Estoy deseando volver a retomar mis obligaciones. Me he equivocado, lo siento mucho y no volverá a ocurrir.