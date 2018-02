El príncipe Enrique de Dinamarca tendrá un funeral privado y será incinerado

La Casa Real danesa ha anunciado los planes del funeral del príncipe Enrique, fallecido la noche del 13 de febrero mientras dormía.

Estaba en su casa en el Palacio de Fredensborg junto a su esposa, la reina Margarita II y sus dos hijos, el príncipe Heredero Federico y el príncipe Joaquín. El marido de la reina sufría demencia desde septiembre y su salud empeoró cuando hace unas semanas le diagnosticaron un tumor benigno en un pulmón.

El funeral del príncipe Enrique no será estatal, sino algo pequeño y privado, tal y como lo quería él. Tendrá lugar el 20 de febrero a las 11 de la mañana en la Iglesia del Palacio de Christiansborg en Copenhague. Solo familiares cercanos y amigos estarán presentes. Erik Normann Svendsen, ex obispo de la Catedral de Copenhague y confesor real, dirigirá el servicio.

El príncipe Enrique será incinerado. Parte de sus cenizas se esparcirán en el mar y otra parte serán enterradas en el jardín real privado del Palacio Fredensborg. En agosto de 2017, se reveló que Enrique no quería ser enterrado junto a su esposa en la catedral de Roskilde porque no se sentía respetado por ella, ya que él había querido que se le concediera el título de rey Consorte en lugar del título de príncipe Consorte que le fue otorgado y no fue así. En ese momento, un portavoz de la Familia Real anunció que la reina Margarita II aceptó la decisión de su marido respecto a su entierro.

En este sentido, la casa real danesa también ha anunciado que la Familia Real estará un mes de luto y terminará el 14 de marzo. Además, colocarán un libro de condolencias en el Palacio de Amalienborg en Copenhague desde hoy hasta el 20 de febrero para que la gente firme. El libro estará abierto al público de 9:00 a 17:00 todos los días.