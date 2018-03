La policía danesa inicia una investigación tras la muerte del príncipe Enrique

La policía danesa inició una investigación sobre el hospital donde el príncipe Enrique de Dinamarca estaba siendo tratado el mes pasado poco antes de su muerte. Según Royal Central, la policía está investigando una posible falta de confianza en relación con los empleados del Hospital Rigshospitalet en Copenhague. El personal puede haber violado información confidencial relacionada con la salud del Príncipe.

La periodista y comentarista de la casa real danesa, Trine Villemann, dijo que una fuente del hospital le aseguró que el príncipe Enrique no solo estaba gravemente enfermo, sino que se estaba muriendo. Un portavoz de la policía dijo: "Podemos confirmar que la periodista Trine Villemann ha estado con nosotros y nos ha dado su explicación. Hicimos una investigación policial por teléfono. Ella es solo una testigo en el asunto y no será acusada. Es cierto que comenzamos una investigación, pero más allá de esto, no queremos hacer más comentarios sobre el asunto".

El mes pasado, el Palacio Real danés publicó una declaración anunciando que la condición del príncipe Enrique había "empeorado desafortunadamente". En ese momento, la periodista Trine habló sobre lo mal que se encontraba el príncipe en la radio local, y agregó que una fuente del hospital le había dicho que el Príncipe se estaba muriendo. El marido de la reina Margarita falleció cuatro días después.

La semana pasada, Trine confirmó en Facebook que se reunió con un oficial de policía de alto rango que quería saber quién era su fuente. "Naturalmente, bajo ninguna circunstancia descartaré mi fuente", escribió Trine. También agregó: "Por supuesto, no voy a decirle a la policía o a cualquier otra persona con quien estoy hablando".

Trine recibió una respuesta mixta, y algunos coincidieron en que el personal del hospital no debería revelar nada sobre un paciente, a menos que el propio paciente lo haya autorizado. Trine se defendió, argumentando que la familia real había publicado la declaración, informando al público del empeoramiento de la condición de Enrique. Ella todavía mantiene que no se violó ninguna confidencialidad.