El sarcófago de la reina Margarita de Dinamarca se ha completado y se ha colocado en la Capilla Sankt Birgittas en Roskilde Domkirke. Allí estará ella junto a casi 40 reyes y reinas daneses que se remontan desde la Edad Media hasta ahora, incluidos sus padres, el rey Federico IX y la reina Ingrid.

La construcción comenzó en 2003 en lo que inicialmente era un sarcófago conjunto para Margrethe y su esposo, el príncipe Henrik, que falleció a principios de este año. Sin embargo, en 2016 se anunció que el príncipe Enrique no quería que lo enterraran con su esposa, trasya que ella no lo hizo igual llamándolo "Consorte Rey" en lugar de "Príncipe Consorte". La Casa Real Danés ha anunciado que la decisión del Príncipe no causó ningún cambio en la obra de arte. Se llama "Sarkofag".

La obra Sarkofag fue diseñada por el escultor y profesor Bjørn Nørgaard. Trabajó estrechamente con la reina Margarita en su diseño, que incluye guiños a su trabajo conjunto y su matrimonio durante más de 50 años. Su financiación se ha mantenido dentro de la asignación estipulada por Folketing en la Ley financiera.

La Casa Real ha explicado que la obra está hecha de piedra arenisca de Francia, y los tres pilares que llevan el sarcófago están en granito danés, basalto feroés y mármol de Groenlandia. Las cabezas de elefante en los pilares están moldeadas en plata. El sarcófago en sí es de vidrio fundido, y en una cavidad en el vidrio, hay dos figuras zurdas en el interior, que representan la Reina y el Príncipe Enrique. En la parte superior hay alegorías, heráldica y símbolos en bronce dorado ".

El día que fallezca, la reina Margarita se acostará en una cripta debajo del Sarkofag. La Casa Real también explicó que, aunque su cuerpo yace en estado, "se ha hecho una portada que permite al visitante de la catedral visitar la capilla, incluso si la tumba está colocada".