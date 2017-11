El hermano más polémico de Felipe de Bélgica no asistirá a los actos del “Día del rey”

El 15 de noviembre de 2016, a la catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas acudieron los reyes Felipe y Matilde, los reyes eméritos Alberto y Paola, la princesa Astrid y su esposo Lorenzo, y el príncipe Lorenzo, hermano (como Astrid) del rey Felipe.

Desde la casa real belga han confirmado al canal VTM News que este año uno de ellos no va a acudir. Se trata de Lorenzo, el hermano más conflictivo de Felipe. Y lo es porque desde hace años protagoniza una polémica tras otra, desde altercados en aviones hasta acusaciones de desvío de fondos de la marina.

Ya el año pasado en la ceremonia del “Día del rey” evitó saludar a sus padres y a su hermano el rey. Este 15 de noviembre no tendrá ocasión de saludarles o no, ya que no asistirá y su ausencia no tiene explicación oficial.

Pero hay que recordar que hace unos meses Lorenzo tuvo un rifirrafe importante con el gobierno de Bélgica. El primer ministro, Charles Michel, le había prohibido estar presente en un acto en la embajada de China para celebrar la fundación del ejército de ese país.

El príncipe reveló su presencia al publicar una foto del acto en su cuenta de Twitter. El jefe del gobierno le citó para aclarar lo sucedido, ya que no era la primera vez que llevaba a cabo acciones y relaciones con países extranjeros sin conocimiento y consentimiento del ejecutivo. Lorenzo no acudió a la reunión alegando que estaba enfermo.

Ahora se anuncia que no acudirá a esa celebración anual tan importante para la monarquía belga. Sin embargo, lo que Lorenzo ha hecho ha sido retomar su cuenta en Twitter. Tras el lapsus de publicar una foto de ese acto “prohibido”, borró todos sus tuits. Pero hace unas semanas retomó su actividad en la red social, aunque de forma mucho más esporádica y moderada.