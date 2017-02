El nuevo proyecto de Magdalena de Suecia: escribir un libro

Mientras su hermana mayor Victoria, como princesa heredera, se centra en sus funciones representativas, Magdalena de Suecia disfruta de una vida más privada en Londres, donde vive desde 2015 con su esposo Chris O’Neill y sus dos hijos, Leonor (que va a cumplir tres años) y Nicolás (de un año y medio).

Recientemente Magdalena acudió a un acto en una biblioteca infantil, y allí concedió una entrevista al periódico sueco Expressen. La princesa afirmó que ella y su familia se sienten muy felices en Londres, donde su vida es muy cómoda.

También tuvo que responder a las voces críticas que lamentan que no viva en Suecia y no cumpla, por tanto, con las funciones como princesa. Magdalena explicó que ella no recibe una asignación pública como tal, sino que sólo lo hace en función de los actos a los que acude en representación de la familia real.

Pero además Magdalena reveló un “secreto”: está escribiendo un libro. No quiso dar detalles, y se calló dejando cierto misterio.

Sin embargo, sí explicó que está relacionado con el mundo de la infancia, con el que está volcada: no sólo por el cuidado de sus dos hijos, sino también porque suele apoyar diversos proyectos solidarios y educativos dirigidos a los más pequeños.

“Va a ser algo divertido”, afirmó la princesa sueca, que dijo sentirse muy feliz con el proyecto de escribir un libro en el que se haya inmersa.