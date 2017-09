Cientos de personas recuerdan a Lady Di con flores en el Palacio de Kensington

Decenas de ramos de flores y de mensajes como “Siempre en nuestros corazones” llenaron las puertas del Palacio de Kesington para rendir homenaje a Diana de Gales en el 20 aniversario de su muerte. Se trata de la residencia en la que Lady Di pasó los últimos años de su vida junto a su marido, el príncipe Carlos, y sus hijos Guillermo y Enrique.

Precisamente ellos acudieron a las puertas del palacio para rendir homenaje a su madre y se encontraron con el altar improvisado que habían montado allí cientos de ciudadanos británicos. Posteriormente, organizaron un acto íntimo para recordar a su madre en ese “Jardín Blanco”.

El público que se congregó en la puerta del palacio para recordar a la princesa Diana coincidió con decenas de equipos de televisión procedentes de todo el mundo para informar del acto conmemorativo del 20 aniversario de la muerte de Lady Di.

No obstante, el mar de flores amontonadas a las puertas del palacio no fue nada en comparación con el océano de ofrendas que recibió la familia de Lady Di en el mismo palacio hace ya 20 años, cuando sucedió la trágica noticia. Pero desde entonces no se recordaba una congregación igual para rendir homenaje a Diana de Gales.