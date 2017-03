Abdalá de Jordania abre cuenta personal en Twitter

“Soy Abdalá bin Al Hussein, padre y jordano orgulloso. Encantado de estar con vosotros en Twitter”: de esta forma inició su andadura en esta red social el rey de Jordania, que entre el 26 y el 27 de marzo alcanzó 95.000 seguidores con apenas seis tuits.

This is Abdullah bin AlHussein, a father and a proud Jordanian. Pleased to be with you on Twitter