Las quejas de los protestantes contra el rey de España

El programa “La Hora Cultural”, del canal 24 Horas y presentado por Antonio Gárate Oronoz, decidió dedicar su última edición, emitida el pasado martes 12 de septiembre, al análisis de la religión protestante a día de hoy en España, con motivo del 500 aniversario de la reforma de Lutero (31 de octubre de 1917).

Al programa acudieron como invitados Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y José de Segovia, periodista y teólogo experto en la reforma protestante.

En los 30 minutos que duró el espacio, se analizó la situación de los protestantes en España, un país de mayoría católica. Ya que a lo largo de la historia se ha dado la expulsión de judíos y musulmanes pero el programa se pregunta qué ha pasado con los protestantes.

En este sentido, se hizo la comparación con otros países de Europa, ya que en Alemania tanto la canciller Angela Merkel como el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acudieron a un congreso multitudinario de la religión protestante hace unos meses, mientras que en España asistieron el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y apenas tuvo repercusión mediática.

El representante de FEREDE, Mariano Blázquez, aseguró sentirse “discriminado como español” porque hay derechos que no puede ejercer por su condición de protestante. Y en este sentido, se refirió a que el rey de España nunca ha visitado un templo protestante.

Aseguró que, con el anterior rey, Juan Carlos I, el jefe de la Casa Real le dijo que el monarca es “Su Majestad el Rey Católico de España”. “Pero yo no le pido que deje de ser católico, sino que, si es el rey de todos los españoles, también nos acoja a nosotros. O si no, que diga que es solo el rey de los católicos españoles”, aseguró Blázquez.

Discriminación de los protestantes en España

Mariano Blázquez enumeró una serie de “privilegios” que atesora en España la iglesia católica y de los que no goza la protestante, como marcar una casilla de la Declaración de la Renta para su religión, recibir asistencia religiosa no católica en hospitales y en los servicios militares o dar enseñanza religiosa protestante en los colegios.

Además, criticó que la iglesia “está por encima de la ley” a la hora de inscribir sus templos, mientras que los protestantes tienen “más dificultades” para tener lugares de culto. “Parece que en España se puede ser ateo pero no se puede ser protestante sin tener una serie de dificultades” aseguró el representante de FEREDE.

“Vivimos en una sociedad que nos ha dado una Constitución y unas leyes de libertad religiosa, pero no vivimos en una total libertad religiosa donde tengamos un estatuto igualitario y sin discriminaciones para todos los españoles”, denunció Blázquez.

Por su parte, el periodista José de Segovia aseguró que la cultura en España está marcada por el catolicismo: “Si no eres católico no eres muy español”. Y criticó que, al final de la Guerra Civil, los templos protestantes fueran cerrados hasta los años 60, cuando empezó a emerger “una visión distinta a la católica”.

No obstante, según el periodista, la falta de aceptación de la gente perdura: “Cambian las leyes pero no la mentalidad. Piensan que cristianismo es igual a catolicismo”. Y aseguró que “el desarrollo de Europa no fue el mismo en el sur católico, con la inquisición, que en el centro y norte, que abrazaron el protestantismo”.